Bistrot Photo / La Traversée Photographique, Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Bistrot Photo / La Traversée Photographique 18 mars – 15 avril 2027, certains jeudis Centre culturel Pôle Sud Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T08:00:00+01:00 – 2027-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2027-04-15T08:00:00+02:00 – 2027-04-15T12:00:00+02:00

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité. Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

–

Le marché est bien plus qu’un lieu commercial et d’approvisionnement : il est un espace de rencontre, de transmission et de mémoire collective. À travers cette initiative culturelle participative, nous proposons d’installer un studio photographique éphémère sur la place de la mairie, au cœur du marché du village, afin de recueillir les visages, les paroles et les histoires de celles et ceux qui le font vivre.

Pendant 3 ou 4 journées de marché sur les mois de janvier-février (le marché de Chartres-de-Bretagne a lieu le jeudi matin), la photographe Marianne Barthélémy, artiste associée au Carré d’Art entre 2026 et 2028 pour une résidence-mission, accueillera les habitant·e·s, commerçant·e·s, producteur·rice·s et visiteur·rice·s pour réaliser des portraits dans un cadre simple et convivial. En parallèle des prises de vue, des témoignages seront collectés sous forme d’entretiens courts et spontanés : souvenirs liés au marché, habitudes d’achat, liens avec les commerçant·e·s, produits favoris, recettes familiales, anecdotes de village ou histoires de transmission culinaire.

Cette collecte mêlant image et parole permettra de constituer une mémoire sensible du territoire et de mettre en lumière les pratiques sociales, culturelles et alimentaires qui façonnent le quotidien du village. Le projet valorise les liens humains, les savoir-faire locaux et la richesse des échanges qui se tissent autour du marché.

Les portraits et témoignages donneront lieu à une restitution publique au printemps (mars-avril 2027) sous la forme d’une exposition photographique en plein air, installée dans le Théâtre de Verdure, à proximité de la place du marché. Présentée dans l’espace public, cette exposition permettra aux habitantes et habitants de redécouvrir les visages et les récits qui composent la vie du village.

À travers cette démarche artistique et documentaire, le projet souhaite créer un espace de rencontre entre création contemporaine, patrimoine vivant et participation citoyenne.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Centre culturel Pôle Sud 1 Rue de la Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299771320 https://www.vostickets.net/POLE_SUD Situé à Chartres de Bretagne, près de Rennes, le Carré d’Art est une galerie municipale localisée au sein du Pôle Sud, espace culturel pluridisciplinaire (salle de spectacles, médiathèque et ateliers d’arts plastiques et de théâtre).

Il constitue l’unique lieu d’exposition de la métropole rennaise dédié exclusivement à la photographie.

Avec la programmation de cinq à six expositions par an, la galerie a la volonté de présenter la photographie sous différentes approches, facettes, en invitant des artistes émergents et confirmés. Elle propose d’accompagner des photographes sur la durée en mettant en place une résidence annuelle. Bus : ligne 72 au départ d’Henri Fréville, arrêt Collège Pôle Sud.

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Photographie réalisée dans le cadre du projet » et toi, comment tu manges ? » développé par Diaphane et la photographe Valentine Vermeil, l’écrivaine Marion Messina avec un groupe intergénérationnel. Entre les images 2022-2023.