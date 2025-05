ANNE WOODWAY QUARTET + guests – Bistrot Saint-Germain Paris, 29 mai 2025, Paris.

Anne Woodway revisite les titres emblématiques des plus grands chanteuses de jazz (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday… ) portée par un trio complice entre swing, balades et rythmes latinos . Avec Laurent Marode ( piano) , Laurent Besse (contrebasse) , Benjamin Moine (batterie) et quelques invités surprise…

Anne Woodway revisits the iconic songs of the greatest jazz singers (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, etc.) carried by a trio that combines swing, ballads and Latin rhythms. With Laurent Marode (piano), Laurent Besse (double bass), Benjamin Moine (drums) and a few surprise guests…

Le jeudi 29 mai 2025

de 20h30 à 22h45

gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-29T23:30:00+02:00

2025-05-29T21:30:00+02:00_2025-05-29T23:45:00+02:00

fin : 2025-05-30T01:45:00+02:00

Bistrot Saint-Germain 8 Rue Hautefeuille 75006 Parking (à 30m du Bistrot) : Parking Indigo – Place Saint-Michel – 5 Rue Francisque Gay – 75005 Paris Métro : Ligne 4 sortie « Saint-Michel » & Odéon RER : Lignes B et C sortie « Saint-Michel Notre Dame »Paris

CONCERT TRIBUTE TO JAZZ VOCAL LEGENDS – de Sarah Vaughan à Ella Fitzgerald – Jazz standards, arrangements.