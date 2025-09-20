BITASYON, exposition photographique, Daniel Dabriou Maison Coquille Basse-Terre

BITASYON, exposition photographique, Daniel Dabriou 19 – 21 septembre Maison Coquille Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T01:00:00 – 2025-09-20T04:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

BITASYON

Daniel Dabriou, photographe-auteur

Cette exposition présente une sélection d’images issues d’une étude photographique en cours. Ce projet se déploie autour de trois villes emblématiques de la Guadeloupe : Le Moule, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre.

Réalisée en argentique et à la chambre photographique, cette série s’inscrit dans une démarche d’exploration sensible et méthodique de l’espace urbain. Daniel Dabriou choisit d’effacer presque systématiquement la présence humaine dans ses images, afin de déplacer le regard : son interrogation centrale est de savoir si la ville, à l’instar d’un individu, peut être envisagée comme un être vivant, doté d’une âme et d’une identité singulière.

VERNISSAGE

Vendredi 19 septembre 2025, 19h00, Maison Coquille

Exposition visible tout le week-end des JEP2025 (selon horaires indiqués)

Puis jusqu’au 11 octobre 2025.

Lun, Mar, Jeu 9h00-16h30

Mer et Ven 9h00-13h00

Maison Coquille 4, rue du Nègre-Sans-Peur, 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590690053722 La Maison Coquille (Maison Turlet) est une maison patrimoniale située au 4, rue du Nègre-Sans-Peur dans le Centre-ville, juste avant la Cathédrale, dans l'angle du Galisbée. Construite à la din du XVIII ème siècle, elle constitue l'un des plus anciens bâtiments de la ville et de l'archipel. Elle est inscrite aux monuments historiques en 1987 et classée en 1990.

Place de parkings à proximité

Accessible à pieds

Journées européennes du patrimoine 2025

@danieldabriou