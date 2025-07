Bitche Trikes show 5 Rue de l’église Reyersviller

Bitche Trikes show 5 Rue de l’église Reyersviller samedi 9 août 2025.

Bitche Trikes show 5

Rue de l’église Place des fêtes Reyersviller Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-09

L’association HYPE TRIKES vous invite à passer un super week-end dans une ambiance familiale entourée de TRIKES,motos, véhicules américains, le tout dans une ambiance musicale et des animations pour tous (concours de bras de fer, pin up, homme robot, spectacle de feu, Rodéo), stands divers, tatoueurs, barbière, baptêmes en Trikes, et bien d’autres. Buvette et petite restauration ; possibilité de camper sur place… Entrée libre. Ouvert à tous.Tout public

Rue de l’église Place des fêtes Reyersviller 57230 Moselle Grand Est +33 6 59 94 71 88

English :

The HYPE TRIKES association invites you to spend a great weekend in a family atmosphere surrounded by TRIKES, motorcycles, American vehicles, all in a musical atmosphere and entertainment for all (arm-wrestling contest, pin-up, robot man, fire show, Rodeo), various stands, tattoo artists, barber, Trikes baptisms, and many others. Refreshments and snacks; camping available on site… Free admission. Open to all.

German :

Der Verein HYPE TRIKES lädt Sie ein, ein tolles Wochenende in einer familiären Atmosphäre zu verbringen, umgeben von TRIKES, Motorrädern, amerikanischen Fahrzeugen, Musik und Animationen für alle (Armdrücken-Wettbewerb, Pin Up, Robotermann, Feuershow, Rodeo), verschiedene Stände, Tätowierer, Barbiere, Trike-Taufen und vieles mehr. Getränke und kleine Snacks; Möglichkeit, vor Ort zu campen… Der Eintritt ist frei. Offen für alle.

Italiano :

L’associazione HYPE TRIKES vi invita a trascorrere un grande weekend in un’atmosfera familiare circondati da TRIKES, moto, veicoli americani, il tutto in un’atmosfera musicale e di intrattenimento per tutti (gara di braccio di ferro, pin up, robot man, spettacolo di fuoco, Rodeo), vari stand, tatuatori, barbiere, battesimi in Trikes, e molti altri. Rinfreschi e spuntini; possibilità di campeggio in loco… Ingresso libero. Aperto a tutti.

Espanol :

La asociación HYPE TRIKES le invita a pasar un gran fin de semana en un ambiente familiar rodeado de TRIKES, motos, vehículos americanos, todo ello en un ambiente musical y de entretenimiento para todos (concurso de lucha de brazos, pin up, hombre robot, espectáculo de fuego, Rodeo), diversos stands, tatuadores, barbero, bautizos en Trikes, y muchos otros. Refrescos y tentempiés; acampada disponible in situ… Entrada gratuita. Abierto a todos.

L’événement Bitche Trikes show 5 Reyersviller a été mis à jour le 2025-07-21 par OT DU PAYS DE BITCHE