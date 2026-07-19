Informations pratiques

Reyersviller

‘ BITCHE TRIKES SHOW 6’

Place des fêtes Rue de l’Église Reyersviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 23:45:00

Date(s) :

2026-08-08

Rassemblement de trikes, motos, véhicules américains. Nombreuses animations concours de bras de fer, défilé de pin-ups, spectacle de feu, taureau mécanique, déambulations de mascottes, baptêmes en trikes… Exposants dont une barbière, un tatoueur, un perceur. Stands divers bijoux, objets en résine… Concert des 50 Cat’s et Slow train avec Matt de Drekhund. Animation musicale tout le week-end, petite restauration et buvette. Entrée libre, ouvert à tous.Tout public

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Place des fêtes Rue de l’Église Reyersviller 57230 Moselle Grand Est +33 6 59 94 71 88

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English :

Gathering of trikes, motorcycles, and American cars. Numerous activities: arm-wrestling contests, pin-up parades, fire shows, mechanical bull rides, mascot parades, trike test rides… Vendors including a barber, a tattoo artist, and a piercer. Various booths: jewelry, resin items… Concerts by the 50 Cat’s and Slow Train featuring Matt from Drekhund. Live music all weekend, light refreshments, and a beverage stand. Free admission, open to everyone.

L’événement ‘ BITCHE TRIKES SHOW 6’ Reyersviller a été mis à jour le 2026-07-19 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE