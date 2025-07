BITSCHWILL’AIR Live Music Festival Bitschwiller-lès-Thann

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann

Dimanche 2025-08-23 12:00:00

2025-08-24

2025-08-23 2025-08-24

Evénement musical en plein air, ce festival vise à offrir un moment de convivialité et de partage à tous, en mettant l’accent sur une programmation musicale éclectique et accessible. 8 groupes régionaux se succèderont en alternance sur 2 plateaux, pour marquer de façon festive et conviviale la fin de la saison estivale. Au programme rock et pop le samedi avec Blank Planet, Symbioz, Dies’l, Divas et Kern. Ambiance Country le dimanche avec Un peu à l’ouest, Virginie Schaeffer et Little Alanis. .

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35 mairie@bitschwiller-les-thann.fr

English :

The aim of the festival is to provide a convivial, shared experience for all, with a focus on an eclectic, accessible musical program. 8 regional groups will alternate on 2 stages.

German :

Dieses Festival soll allen einen Moment der Geselligkeit und des Teilens bieten, wobei der Schwerpunkt auf einem eklektischen und zugänglichen Musikprogramm liegt. 8 regionale Gruppen werden abwechselnd auf 2 Bühnen auftreten.

Italiano :

L’obiettivo del festival è fornire un’esperienza conviviale e condivisa per tutti, ponendo l’accento su un programma musicale eclettico e accessibile. 8 gruppi regionali si alterneranno su 2 palchi.

Espanol :

El objetivo del festival es ofrecer a todos una experiencia cordial y compartida, haciendo hincapié en un programa musical ecléctico y accesible. 8 grupos regionales se alternarán en 2 escenarios.

