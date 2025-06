Bivouac Andoins 19 juillet 2025 14:00

Pyrénées-Atlantiques

Bivouac Café Associatif Com a la Maysou Andoins Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-19

Soirée bivouac autour du feu après une marche au cœur de la forêt et la campagne andonésiennes.

Ouvert aux adultes et aux enfants. Prévoir une tente et un sac de couchage.

Sur inscription, limité à 50 places .

Café Associatif Com a la Maysou

Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comalamaysou@gmail.com

English : Bivouac

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bivouac Andoins a été mis à jour le 2025-06-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN