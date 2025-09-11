Bivouac Comedy Club Chez Alain Marseille 1er Arrondissement

Jeudi 11 septembre 2025 de 19h30 à 21h30.

Jeudi 18 septembre 2025 de 19h30 à 21h30.

Jeudi 25 septembre 2025 de 19h30 à 21h30.

Jeudi 2 octobre 2025 de 19h30 à 21h30.

Jeudi 9 octobre 2025 de 19h30 à 21h30. Chez Alain 4 Rue de la République Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-09-11 19:30:00

fin : 2025-09-25 21:30:00

Le Bivouac Comedy Club c’est un plateau d’humoristes locaux où 5 artistes s’enchainent pour vous faire mourrir de rire !

Ferme les yeux… (Non, mais rouvre-les, il faut lire en fait !)



Tu viens d’arriver au campement. Tes jambes sont lourdes, mais le feu commence à démarrer

(après 47 tentatives de ton pote qui dit Si si, bah le feu, ça me connaît… attends, mais le bois est humide, c’est pas du chêne pourpre non plus ! )



Et là, ton pote sort sa meilleure vanne et vous éclatez de rire… eh bien, le Bivouac Comedy Club, c’est ça !



Que des potes prêts à te faire mourir de rire… sans feu, car je cite Mais vous êtes con ou quoi ? On va pas faire un feu sur une scène ! (Notre créativité est bridée, mais on fera au mieux)



Nouvelle saison, nouvelle formule !



Le plateau du jeudi



– 5 artistes différents chaque semaine

– 1h de rire garanti

– Entrée 3 € / participation libre au chapeau





Rires, vannes, amitié et bonne humeur garanties ! Tu viens ? .

Chez Alain 4 Rue de la République Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 42 86 35 43 bivouaccomedyclub@gmail.com

English :

The Bivouac Comedy Club is a line-up of local comedians, with 5 artists in a row to make you die laughing!

German :

Der Bivouac Comedy Club ist eine Bühne für lokale Humoristen, auf der sich 5 Künstler aneinanderreihen, um Sie vor Lachen sterben zu lassen!

Italiano :

Il Bivouac Comedy Club è una formazione di comici locali, con 5 artisti che saliranno sul palco per farvi morire dal ridere!

Espanol :

El Club de la Comedia Bivouac es un cartel de cómicos locales, con 5 artistas que subirán al escenario para hacerte morir de risa

L’événement Bivouac Comedy Club Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille