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Bivouac en Baie Saint Michel des Loups Jullouville

samedi 26 septembre 2026 · Saint Michel des Loups · Jullouville

Bivouac en Baie Saint Michel des Loups Jullouville

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Saint Michel des Loups
Adresse
Eglise
Ville
50610 Jullouville
Département
Manche
Tarif

Jullouville

Bivouac en Baie

Saint Michel des Loups Eglise Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Envie d’une aventure hors du commun ? Partez en équipe, carte IGN et boussole en main et laissez votre téléphone de côté !

Le défi relier un point A à un point B uniquement grâce à l’orientation et à la lecture de carte.

Prévoyez le matériel de couchage (tente et duvet) et des chaussures de randonnée solides. Il est préférable d’être habitué à marcher et d’avoir une bonne condition physique pour profiter pleinement de l’expérience.

Au programme
– 2 jours de randonnée d’orientation, encadrée par 2 professionnels qualifiés,
– 1 soirée de sophrologie encadrée par une professionnelle compétente, autour de lanternes pour une ambiance chaleureuse.

Les équipements indispensables
– boussole + carte IGN,
– tente et duvet ,
– chaussures de randonnée robustes,
– des vêtements adaptés aux conditions météorologiques,
– lampe frontale, eau, trousse de premiers secours, gilet jaune.

Lieu de campement Genêts.

Restauration à prévoir, le repas du samedi midi.

Départ à 9h à l’Eglise de Saint Michel des Loups.   .

Saint Michel des Loups Eglise Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 71 71 72 57  contact@fantine-guitton.fr

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English : Bivouac en Baie

L’événement Bivouac en Baie Jullouville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Granville Terre et Mer

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