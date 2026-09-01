Bivouac en Baie Saint Michel des Loups Jullouville
samedi 26 septembre 2026 · Saint Michel des Loups · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Bivouac en Baie
Saint Michel des Loups Eglise Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Envie d’une aventure hors du commun ? Partez en équipe, carte IGN et boussole en main et laissez votre téléphone de côté !
Le défi relier un point A à un point B uniquement grâce à l’orientation et à la lecture de carte.
Prévoyez le matériel de couchage (tente et duvet) et des chaussures de randonnée solides. Il est préférable d’être habitué à marcher et d’avoir une bonne condition physique pour profiter pleinement de l’expérience.
Au programme
– 2 jours de randonnée d’orientation, encadrée par 2 professionnels qualifiés,
– 1 soirée de sophrologie encadrée par une professionnelle compétente, autour de lanternes pour une ambiance chaleureuse.
Les équipements indispensables
– boussole + carte IGN,
– tente et duvet ,
– chaussures de randonnée robustes,
– des vêtements adaptés aux conditions météorologiques,
– lampe frontale, eau, trousse de premiers secours, gilet jaune.
Lieu de campement Genêts.
Restauration à prévoir, le repas du samedi midi.
Départ à 9h à l’Eglise de Saint Michel des Loups. .
Saint Michel des Loups Eglise Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 71 71 72 57 contact@fantine-guitton.fr
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English : Bivouac en Baie
L’événement Bivouac en Baie Jullouville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Granville Terre et Mer
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