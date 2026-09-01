Bivouac en Baie Saint Michel des Loups Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Bivouac en Baie

Saint Michel des Loups Eglise Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Envie d’une aventure hors du commun ? Partez en équipe, carte IGN et boussole en main et laissez votre téléphone de côté !

Le défi relier un point A à un point B uniquement grâce à l’orientation et à la lecture de carte.

Prévoyez le matériel de couchage (tente et duvet) et des chaussures de randonnée solides. Il est préférable d’être habitué à marcher et d’avoir une bonne condition physique pour profiter pleinement de l’expérience.

Au programme

– 2 jours de randonnée d’orientation, encadrée par 2 professionnels qualifiés,

– 1 soirée de sophrologie encadrée par une professionnelle compétente, autour de lanternes pour une ambiance chaleureuse.

Les équipements indispensables

– boussole + carte IGN,

– tente et duvet ,

– chaussures de randonnée robustes,

– des vêtements adaptés aux conditions météorologiques,

– lampe frontale, eau, trousse de premiers secours, gilet jaune.

Lieu de campement Genêts.

Restauration à prévoir, le repas du samedi midi.

Départ à 9h à l’Eglise de Saint Michel des Loups. .

Saint Michel des Loups Eglise Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 71 71 72 57 contact@fantine-guitton.fr

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English : Bivouac en Baie

L’événement Bivouac en Baie Jullouville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Granville Terre et Mer