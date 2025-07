Bivouac en famille à la Maison du Parc Maison du Parc Perche en Nocé

Après une promenade au crépuscule, nous vous convions à passer une bonne nuit , bercés par les bruits feutrés et mystérieux de la vie nocturne, immergés dans la lumière crue de la lune et le scintillement bienveillant des étoiles… Expérience sensorielle garantie !

Tout public, (enfants accompagnés d’un adulte)

Réservation jusqu’au 12 août, 17h30

5 €/ personne + de 16 ans, petit déjeuner offert

Vêtements adaptés à la météo, lampe de poche, prévoir son matériel de couchage simple.

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

English : Bivouac en famille à la Maison du Parc

After a walk at dusk, we invite you to spend a « good » night, not in the usual sense of the word, i.e. allowing you to get to sleep in one go the next morning

But rather in the sense that it will bring you new sensations: numerous and unexpected awakenings, allowing you to fall back asleep rocked by the muffled and sometimes mysterious hubbub of the night life, immersion in the raw light of the moon and the benevolent twinkling of the stars, exacerbated impression (evidence) of being part of a great « Whole »… warm in your comforter..

All public, accompanied children

Clothing adapted to the weather, flashlight, simple sleeping equipment.

Registration required at 02 33 25 70 10 before August 9, 5:30 pm

5 €/ person + of 16 years old, breakfast offered

German :

Nach einem Spaziergang in der Abenddämmerung laden wir Sie ein, eine « gute Nacht » zu verbringen, gewiegt von den gedämpften und geheimnisvollen Geräuschen des Nachtlebens, eingetaucht in das grelle Licht des Mondes und das wohlwollende Funkeln der Sterne… Sinneserfahrungen garantiert!

Für alle Altersgruppen, (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen)

Reservierung bis zum 12. August, 17:30 Uhr

5 ?/ Person + 16 Jahre, kostenloses Frühstück

Dem Wetter angepasste Kleidung, Taschenlampe, einfaches Schlafmaterial mitbringen.

Italiano :

Dopo una passeggiata al crepuscolo, vi invitiamo a trascorrere una « notte brava », cullati dai suoni ovattati e misteriosi della vita notturna, immersi nella luce severa della luna e nel benevolo scintillio delle stelle… Un’esperienza sensoriale garantita!

Tutte le età (bambini accompagnati da un adulto)

Prenotazione fino al 12 agosto, ore 17.30

5 a persona sopra i 16 anni, colazione inclusa

Abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche, torcia, semplice attrezzatura per dormire.

Espanol :

Después de un paseo al atardecer, le invitamos a pasar una « buena noche », arrullado por los sonidos apagados y misteriosos de la vida nocturna, inmerso en la dura luz de la luna y el parpadeo benévolo de las estrellas… ¡Una experiencia sensorial garantizada!

Todas las edades (niños acompañados de un adulto)

Reservas hasta el 12 de agosto, 17.30 h

5 por persona mayor de 16 años, desayuno incluido

Ropa adecuada para la intemperie, linterna, equipo sencillo para dormir.

