Bivouac en forêt Ploufragan 5 juillet 2025 09:00

Côtes-d’Armor

Bivouac en forêt Aux abords du Gouët Ploufragan Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-07 23:59:00

2025-07-05

Vivez trois jours et deux nuits en immersion dans la forêt pour apprendre à vivre dehors, en douceur et en groupe. Laissez-vous guider par les rythmes naturels et explorer l’autonomie pas à pas.

– Vivre dehors installer un campement, faire du feu, s’abriter, vivre au rythme du jour et de la nuit.

– Ralentir, sentir, jouer jeux, errances… ; s’offrir du temps pour être présent, connecté à soi, aux autres et à la forêt.

– Vivre ensemble des repas partagés, des histoires racontées des chants, des silences.

Une vie de groupe simple et nourrisante.

Inscription avant le 28/06/2025. .

Aux abords du Gouët

Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

