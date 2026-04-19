Bivouac enfants La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 16:00 –

Gratuit : non 40 € par enfant 40 € par enfant Réservation : 06 50 23 33 10 ou Laury.terraherba@gmail.com Paiement sur place. Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

L’association Terraherba : l’éveil des bourgeons en partenariat avec l’association les lézards au jardin offre l’occasion à vos aventuriers, aventurières de passer un moment inoubliable. Peut être leur première nuit en tente ? Au programme :Exploration nocturne avec nos sens, allumage et veillée autour du feu, nuit sous tente et fabrication du pain pour le petit déjeuner. Petit groupe de 6 enfants.Jardin sécurisé et fermé. Fournir un pique-nique pour le soir.Petit-déjeuner partagé.

La Chapelle-sur-Erdre 44240

06 50 23 33 10 https://www.facebook.com/terra.herba/



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