Bivouac et brame du cerf, 6 Rue de Radonvilliers – l’Étape, 10500 Mathaux, France, Mathaux

Informations pratiques

Bivouac et brame du cerf Samedi 26 septembre, 20h00 6 Rue de Radonvilliers – l’Étape, 10500 Mathaux, France Aube

Tarifs : Adultes & enfants 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00

Rdv à 18h pour un premier affût

Longue-vue calée, jumelles en main, nous nous installons et nous attendons. Cinq minutes ou deux heures : l’affût ne se négocie pas, il se mérite. Et si la chance est avec nous, un brame déchire soudain le silence — ce cri rauque et puissant qui nous rappelle qu’ici, c’est la nature qui mène la danse. Qu’on aperçoive un cerf ou non, l’instant est déjà rare : plus un bruit, plus un geste, juste nous et la forêt qui s’éveille au crépuscule.

Installation du bivouac et dîner partagé

L’observation terminée, direction notre coin de nature pour monter le camp. Le dîner, lui, se construit ensemble : chacun apporte sa spécialité — une boisson, un cake, du fromage, de la charcuterie, des crudités — et la tablée se compose au fil des arrivées, dans une ambiance simple et conviviale.

Veillée et nuit à la belle étoile

Sous une pleine lune qui éclaire la clairière, la veillée s’installe doucement. Puis vient la nuit en bivouac, bercée — voire ponctuée toute la nuit — par le brame qui résonne au loin.

À l’aube — Second affût

Le jour se lève à peine que nous repartons à l’affût, armés cette fois des réflexes appris la veille : silence, immobilité, patience. Deux heures d’observation dans la lumière naissante, avant de refermer la nuit par un petit-déjeuner mérité.

Cette sortie ludique et pédagogique est ouverte aux enfants.

Difficulté : 1 / 5

Durée : 17h

Activité organisée par Maximilien – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bivouac-et-brame-du-cerf-9741

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Une nuit entièrement dédiée aux cerfs et à l’observation de la faune Nature Sortie nature