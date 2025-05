Bivouac militaire Retour au 18eme siècle à Fort-Louvois – Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus, 7 juin 2025 07:00, Bourcefranc-le-Chapus.

Charente-Maritime

Bivouac militaire Retour au 18eme siècle à Fort-Louvois Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Remontez dans le temps, et découvrez le Fort comme au XVIII siècle !

.

Port du Chapus Fort Louvois

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com

English :

Step back in time and discover the Fort as it was in the 18th century!

German :

Gehen Sie in der Zeit zurück und entdecken Sie das Fort wie im 18. Jahrhundert!

Italiano :

Tornate indietro nel tempo e scoprite il Forte come era nel XVIII secolo!

Espanol :

Retroceda en el tiempo y descubra el Fuerte tal y como era en el siglo XVIII

L’événement Bivouac militaire Retour au 18eme siècle à Fort-Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-05-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes