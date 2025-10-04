Bivouac perché Brame des cîmes Gez

Bivouac perché Brame des cîmes Gez samedi 4 octobre 2025.

Bivouac perché Brame des cîmes

GEZ Gez Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Perché dans votre hamac, profitez d’une perspective unique pour écouter ces majestueux animaux et le reste de la faune locale. Préparez-vous à être émerveillé par cette expérience sensorielle

Votre aventure débute par une courte marche d’approche d’environ 20 minutes, à travers un cadre naturel préservé.

Une fois sur place, chaque participant reçoit son propre équipement corde, baudrier et nœuds autobloquants tout le nécessaire pour découvrir la grimpe d’arbre en toute sécurité.

Après une initiation à cette pratique originale, vous choisirez votre coin de nature idéal pour passer la nuit perché hamac individuel suspendu entre les branches ou plateforme partagée (jusqu’à 3 personnes).

Ensemble, nous installerons votre cocon pour la nuit.

En fin de journée, avant que le soleil ne se couche, nous tenterons d’observer les majestueux cerfs lors de la saison du brame, un moment rare et impressionnant à vivre en pleine nature.

Le repas sorti de votre sac à dos, savouré au sol ou en hauteur, selon vos envies.

Puis, une boisson chaude viendra réchauffer l’ambiance avant de rejoindre votre hamac pour une nuit suspendue dans les arbres, bercée par les sons de la forêt.

Au petit matin, un petit-déjeuner gourmand vous attend pain frais, confitures maison, miel local, boissons chaudes et jus de fruits pour démarrer la journée en douceur, au rythme de la nature.

Plus qu’une simple nuit en plein air, c’est une véritable expérience sensorielle et immersive qui vous attend.

– Sur réservation uniquement.

– A partir de 10 ans.

– Sortie encadrée par Arbor&cime. .

GEZ Gez 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 27 90 55 arborecimepyrenees@gmail.com

English :

Perched in your hammock, enjoy a unique perspective as you listen to these majestic animals and the rest of the local wildlife. Prepare to be amazed by this sensory experience

Your adventure begins with a short approach walk of around 20 minutes, through unspoilt natural surroundings.

Once on site, each participant receives his or her own equipment: rope, harness and self-locking knots? everything you need to discover tree climbing in complete safety.

After an introduction to this original activity, you’ll choose your ideal spot to spend the night perched: individual hammock suspended between the branches or shared platform (up to 3 people).

Together, we’ll set up your cocoon for the night.

At the end of the day, before the sun goes down, we’ll try to observe the majestic stags during the bellowing season, a rare and impressive moment to experience in the wild.

Your meal will be taken out of your rucksack and enjoyed on the ground or high up, as you wish.

Then, a hot drink will warm up the atmosphere before you return to your hammock for a night suspended in the trees, lulled by the sounds of the forest.

In the morning, a gourmet breakfast awaits you: fresh bread, homemade jams, local honey, hot drinks and fruit juices for a gentle start to the day, in tune with nature.

More than just a night in the open air, this is a truly immersive, sensory experience.

German :

Genießen Sie in Ihrer Hängematte die einzigartige Perspektive, diesen majestätischen Tieren und der übrigen lokalen Tierwelt zu lauschen. Bereiten Sie sich darauf vor, von dieser sinnlichen Erfahrung überwältigt zu werden

Ihr Abenteuer beginnt mit einem kurzen, etwa 20-minütigen Anmarsch durch eine unberührte Naturlandschaft.

Dort angekommen, erhält jeder Teilnehmer seine eigene Ausrüstung: Seil, Klettergurt und selbstblockierende Knoten ? alles, was Sie brauchen, um das Baumklettern in aller Sicherheit zu entdecken.

Nach einer Einführung in diese originelle Praxis wählen Sie Ihren idealen Platz in der Natur, um die Nacht hoch oben zu verbringen: individuelle Hängematte, die zwischen den Ästen hängt, oder geteilte Plattform (bis zu 3 Personen).

Gemeinsam bauen wir Ihren Kokon für die Nacht auf.

Am Ende des Tages, bevor die Sonne untergeht, werden wir versuchen, die majestätischen Hirsche während der Brunftzeit zu beobachten, ein seltener und beeindruckender Moment in der freien Natur.

Das Essen wird aus dem Rucksack geholt und je nach Lust und Laune am Boden oder in luftiger Höhe genossen.

Anschließend wärmen Sie sich mit einem heißen Getränk auf, bevor Sie sich in Ihre Hängematte begeben, um eine Nacht in den Bäumen zu verbringen und den Geräuschen des Waldes zu lauschen.

Am Morgen erwartet Sie ein leckeres Frühstück: frisches Brot, hausgemachte Marmeladen, lokaler Honig, heiße Getränke und Fruchtsäfte, um den Tag im Rhythmus der Natur zu beginnen.

Es erwartet Sie mehr als nur eine Nacht unter freiem Himmel, es ist eine wahrhaft sinnliche und immersive Erfahrung.

Italiano :

Appollaiati sull’amaca, godrete di una prospettiva unica mentre ascoltate questi maestosi animali e il resto della fauna locale. Preparatevi a rimanere stupiti da questa esperienza sensoriale

L’avventura inizia con una breve passeggiata di avvicinamento di circa 20 minuti, attraverso una natura incontaminata.

Una volta arrivati a destinazione, ogni partecipante riceve la propria attrezzatura: corda, imbracatura e nodi autobloccanti tutto ciò che serve per scoprire l’arrampicata sugli alberi in totale sicurezza.

Dopo un’introduzione a questa originale attività, si sceglierà il luogo ideale nella natura per trascorrere la notte appollaiati: un’amaca individuale sospesa tra i rami o una piattaforma condivisa (per un massimo di 3 persone).

Insieme allestiremo il vostro bozzolo per la notte.

Alla fine della giornata, prima del tramonto, cercheremo di osservare i maestosi cervi durante la stagione dei muggiti, un momento raro e suggestivo da vivere nel cuore della natura.

Il pasto verrà estratto dallo zaino e gustato a terra o in alto, come si desidera.

Poi una bevanda calda riscalderà l’atmosfera prima di tornare alla vostra amaca per una notte sospesa tra gli alberi, cullati dai suoni della foresta.

Al mattino vi attende una colazione gourmet: pane fresco, marmellate fatte in casa, miele locale, bevande calde e succhi di frutta per iniziare dolcemente la giornata, al ritmo della natura.

Più che una semplice notte all’aria aperta, questa è un’esperienza davvero sensoriale e coinvolgente.

Espanol :

Sentado en su hamaca, disfrute de una perspectiva única mientras escucha a estos majestuosos animales y al resto de la fauna local. Prepárese para asombrarse con esta experiencia sensorial

Su aventura comienza con un corto paseo de aproximación de unos 20 minutos, a través de un entorno natural virgen.

Una vez allí, cada participante recibe su propio equipo: cuerda, arnés y nudos autobloqueantes: todo lo que necesita para descubrir la escalada de árboles con total seguridad.

Tras una introducción a esta original actividad, elegirá su lugar ideal en la naturaleza para pasar la noche encaramado: una hamaca individual suspendida entre las ramas o una plataforma compartida (para un máximo de 3 personas).

Juntos, montaremos tu capullo para pasar la noche.

Al final del día, antes de que se ponga el sol, intentaremos observar a los majestuosos ciervos durante la berrea, un momento raro e impresionante para vivir en plena naturaleza.

La comida se sacará de la mochila y se disfrutará en el suelo o en las alturas, según se desee.

A continuación, una bebida caliente calentará el ambiente antes de volver a su hamaca para pasar una noche suspendido entre los árboles, arrullado por los sonidos del bosque.

Por la mañana, le espera un desayuno gourmet: pan fresco, mermeladas caseras, miel local, bebidas calientes y zumos de frutas para empezar el día con suavidad, al ritmo de la naturaleza.

Más que una noche al aire libre, se trata de una experiencia verdaderamente sensorial y envolvente.

L’événement Bivouac perché Brame des cîmes Gez a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65