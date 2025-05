Bivouac Une veillée sous les étoiles, une aventure sans frontière… Les Echappées du Théâtre de l’Usine – Rendez-vous parking du Lac des Vergnes Sousceyrac-en-Quercy, 14 juin 2025 19:00, Sousceyrac-en-Quercy.

Dans le cadre du temps fort de la saison, « Les Échappées », du 10 au 15 juin 2025.

Embarquez pour un voyage hors du commun avec Marin Clavaguera-Pratx et la Troupe amateur de ScénOgraph. Guidés par un esprit nomade, nous vous invitons à un bivouac qui fera de l’ailleurs notre terrain de jeu. Lors de cette veillée enchanteresse, vous découvrirez la Troupe telle une communauté nomade hétéroclite et intemporelle. Marchez à nos côtés, participez à la préparation du campement, du bois et du repas… Puis, laissez-vous emporter par les histoires contées, les mots partagés, les instants suspendus, jusqu’à ce que la nuit tombe et que les ombres dansent.

Au petit matin, prolongez l’aventure avec la randonnée théâtrale Que ma joie demeure (spectacle sur réservation obligatoire, Tarif A).

Informations pratiques

Le bivouac débutera par une petite marche (1h environ, facile) ;

Prévoir tente, duvet, tapis de sol, veste chaude et lampe frontale. Les affaires pourront rester dans vos véhicules le temps de la marche… Avant l’installation du campement ! Possibilité de dormir dans une tente dortoir présente sur place (sur demande).

Le repas du soir (repas de campeur) ainsi que le petit-déjeuner sont fournis sur place. Mais n’hésitez pas à apporter quelques petites surprises à partager autour du feu.

Au petit matin, le point de départ du spectacle-randonnée Que ma joie demeure est à une vingtaine de minutes à pied du parking du Lac des Vergnes. Libre à vous d’y aller à pied par le sentier balisé (1h de marche A/R), ou de prendre votre voiture (3 km) !

Vous pouvez faire du covoiturage pour vous rendre sur le lieu du rendez-vous du Bivouac (en vous assurant que les covoitureurs/covoiturés aient le même programme que vous le lendemain matin, car certains bivouaqueurs poursuivront l’aventure avec la randonnée théâtre Que ma joie demeure…!).

Distribution

Conception Marin Clavaguera-Pratx

Assistante à la mise en scène Camille Saumon

Avec la Troupe amateur de ScénOgraph

English :

As part of the season’s highlight, « Les Échappées », from June 10 to 15, 2025.

Embark on an extraordinary journey with Marin Clavaguera-Pratx and the ScénOgraph amateur troupe. Guided by a nomadic spirit, we invite you to a bivouac that will make elsewhere our playground. During this enchanting evening, you’ll discover the Troupe as a motley, timeless nomadic community. Walk alongside us as we prepare camp, wood and food? Then let yourself be carried away by the stories told, the words shared, the moments suspended, until night falls and the shadows dance.

In the wee hours of the morning, extend the adventure with the theatrical tour Que ma joie demeure (booking required, Rate A).

Practical information:

The bivouac begins with a short walk (approx. 1 hour, easy);

Bring a tent, comforter, ground sheet, warm jacket and headlamp. You can leave your belongings in your vehicle for the duration of the walk… Before setting up camp! Possibility of sleeping in a dormitory tent on site (on request).

Evening meal (camper’s meal) and breakfast are provided on site. But feel free to bring a few surprises to share around the fire.

In the early hours of the morning, the starting point for the Que ma joie demeure show is a twenty-minute walk from the Lac des Vergnes parking lot. You’re free to walk there along the signposted path (1 hr. return walk), or take your car (3 km)!

You can carpool to the bivouac meeting point (making sure your carpoolers have the same program as you the next morning, as some bivouacers will continue the adventure with the Que ma joie demeure theater hike).

Distribution

Concept: Marin Clavaguera-Pratx

Assistant director: Camille Saumon

With: the ScénOgraph amateur troupe

German :

Im Rahmen des Saisonhöhepunkts « Les Échappées » vom 10. bis 15. Juni 2025.

Begeben Sie sich mit Marin Clavaguera-Pratx und der Amateurtruppe von ScénOgraph auf eine ungewöhnliche Reise. Geleitet von einem nomadischen Geist laden wir Sie zu einem Biwak ein, das die Fremde zu unserem Spielplatz macht. Bei dieser zauberhaften Nachtwache werden Sie die Truppe als eine bunt gemischte und zeitlose Nomadengemeinschaft kennenlernen. Wandern Sie an unserer Seite, helfen Sie bei der Vorbereitung des Lagers, des Holzes und des Essens? Dann lassen Sie sich von den erzählten Geschichten, den geteilten Worten und den schwebenden Momenten mitreißen, bis die Nacht hereinbricht und die Schatten tanzen.

Am frühen Morgen können Sie das Abenteuer mit der Theaterwanderung Que ma joie demeure » (Meine Freude bleibt) fortsetzen (für diese Vorstellung ist eine Reservierung erforderlich, Tarif A).

Praktische Informationen :

Das Biwak beginnt mit einer kleinen Wanderung (ca. 1 Std., leicht) ;

Bringen Sie Zelt, Daunenjacke, Isomatte, warme Jacke und Stirnlampe mit. Die Sachen können für die Dauer der Wanderung in Ihren Fahrzeugen bleiben… Vor der Einrichtung des Lagers! Es besteht die Möglichkeit, in einem vor Ort vorhandenen Schlafzelt zu schlafen (auf Anfrage).

Das Abendessen (Campermahlzeit) und das Frühstück werden vor Ort bereitgestellt. Bringen Sie aber ruhig ein paar kleine Überraschungen mit, die Sie am Lagerfeuer teilen können.

Am frühen Morgen ist der Startpunkt der Wandershow Que ma joie demeure etwa 20 Minuten zu Fuß vom Parkplatz des Lac des Vergnes entfernt. Es steht Ihnen frei, zu Fuß über den markierten Weg zu gehen (1 Stunde Fußweg hin und zurück) oder Ihr Auto zu nehmen (3 km)!

Sie können Fahrgemeinschaften bilden, um zum Treffpunkt des Biwaks zu gelangen (achten Sie darauf, dass die Fahrgemeinschaften am nächsten Morgen das gleiche Programm haben wie Sie, da einige Biwakierer das Abenteuer mit der Theaterwanderung Que ma joie demeure…! fortsetzen werden).

Vertrieb

Konzept: Marin Clavaguera-Pratx

Regieassistentin: Camille Saumon

Mit: der Amateurtruppe von ScénOgraph

Italiano :

Nell’ambito dell’evento clou della stagione, « Les Échappées », dal 10 al 15 giugno 2025.

Intraprendete un viaggio straordinario con Marin Clavaguera-Pratx e la troupe amatoriale di ScénOgraph. Guidati da uno spirito nomade, vi invitiamo a un bivacco che farà dell’altrove il nostro parco giochi. Durante questa serata incantevole, scoprirete la Troupe come una comunità nomade variegata e senza tempo. Camminate al nostro fianco e aiutate a preparare l’accampamento, la legna e il pasto? Poi lasciatevi trasportare dalle storie raccontate, dalle parole condivise, dai momenti sospesi, finché non cala la notte e le ombre danzano.

Nelle prime ore del mattino, prolungate l’avventura con il tour teatrale Que ma joie demeure (prenotazione obbligatoria, tariffa A).

Informazioni pratiche:

Il bivacco inizierà con una breve passeggiata (circa 1 ora, facile);

Portate con voi tenda, piumino, telo, giacca calda e lampada frontale. I vostri effetti personali possono rimanere nei vostri veicoli per tutta la durata della passeggiata… Prima di accamparsi! Possibilità di dormire in una tenda dormitorio sul posto (su richiesta).

Il pasto serale (pasto del campeggiatore) e la colazione sono forniti in loco. Ma non esitate a portare qualche sorpresa da condividere intorno al fuoco.

Nelle prime ore del mattino, il punto di partenza della passeggiata-spettacolo Que ma joie demeure è a venti minuti di cammino dal parcheggio del Lac des Vergnes. Siete liberi di arrivarci a piedi lungo il sentiero segnalato (1 ora di cammino andata e ritorno), o di prendere la vostra auto (3 km)!

È possibile fare car pooling per raggiungere il punto di incontro del bivacco (assicurandosi che i compagni di viaggio abbiano lo stesso programma del mattino successivo, poiché alcuni bivaccatori continueranno l’avventura con l’escursione teatrale Que ma joie demeure).

Distribuzione

Ideazione: Marin Clavaguera-Pratx

Assistente alla regia: Camille Saumon

Con: la troupe amatoriale ScénOgraph

Espanol :

En el marco del plato fuerte de la temporada, « Les Échappées », del 10 al 15 de junio de 2025.

Embárquese en un viaje extraordinario con Marin Clavaguera-Pratx y la compañía de aficionados ScénOgraph. Guiados por un espíritu nómada, le invitamos a un vivac que hará de cualquier otro lugar nuestro patio de recreo. Durante esta encantadora velada, descubrirá a la Troupe como una comunidad nómada abigarrada y atemporal. Camine a nuestro lado y ayude a preparar el campamento, la leña y la comida.. Después, déjese llevar por las historias contadas, las palabras compartidas, los momentos suspendidos, hasta que caiga la noche y las sombras bailen.

De madrugada, prolongue la aventura con la visita teatralizada Que ma joie demeure (reserva obligatoria, tarifa A).

Información práctica:

El vivac comenzará con una corta caminata (aprox. 1 hora, fácil);

Lleve tienda de campaña, edredón, sábana bajera, chaqueta de abrigo y linterna frontal. Sus pertenencias pueden permanecer en sus vehículos durante la caminata… Antes de acampar Posibilidad de dormir en una tienda dormitorio in situ (a petición).

La cena (comida del campista) y el desayuno se sirven in situ. Pero no dude en traer algunas sorpresas para compartir alrededor del fuego.

A primera hora de la mañana, el punto de partida del paseo-espectáculo Que ma joie demeure se encuentra a veinte minutos a pie del aparcamiento del lago des Vergnes. Puedes llegar a pie por el sendero señalizado (1 hora de ida y vuelta) o en coche (3 km)

Puedes compartir coche para llegar al punto de encuentro del vivac (asegúrate de que tus compañeros de viaje tienen el mismo programa que tú a la mañana siguiente, ya que algunos vivacs continuarán la aventura con la caminata-teatro Que ma joie demeure).

Distribución

Concepto: Marin Clavaguera-Pratx

Ayudante de dirección: Camille Saumon

Con: la compañía de aficionados ScénOgraph

