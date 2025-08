Bivouakiff Aventures vélocales Montflours

Bivouakiff Aventures vélocales Montflours samedi 13 septembre 2025.

Bivouakiff Aventures vélocales

Montflours Mayenne

Tarif : 89 – 89 – 102 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 08:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Chez Bivouakiff, on aime pédaler pour aller à la rencontre de celles et ceux qui brassent autrement. L’itinérance devient alors un prétexte magnifique prendre le temps, traverser les paysages mayennais, bivouaquer sous les étoiles… et s’arrêter pour écouter un brasseur nous parler de sa bière.

Le territoire mayennais bouillonne d’initiatives ! Ces dernières années, une génération de brasseries artisanales a fleuri un peu partout, portée par des passionnés aux parcours variés. Leurs bières, locales et souvent bio, racontent une histoire. Celle d’un retour au goût, à la terre, à l’artisanat.

Chez Bivouakiff, on aime pédaler pour aller à la rencontre de celles et ceux qui brassent autrement. L’itinérance devient alors un prétexte magnifique prendre le temps, traverser les paysages mayennais, bivouaquer sous les étoiles… et s’arrêter pour écouter un brasseur nous parler de sa bière.

6 brasseurs mayennais vous attendent pour vous faire découvrir leur passion.

2 traces d’une longueur différente pour que tout le monde puisse participer.

1 soirée guinguette pour travailler son déhanché.

Le programme

JOUR 1

Samedi 13 septembre 2025

Trace courte 43 km Départ BAM (Montflours) entre 9h30 et 11h00

Trace longue 62 km Départ Guibs Beer (Mayenne) entre 8h30 et 10h00

Bivouac sanitaires / douches / espace camping Brasserie de l’Oudon (Méral)

JOUR 2

Dimanche 14 septembre 2025

Départ Brasserie de l’Oudon (Méral)

Trace courte 55 km Arrivée à la BAM (Montflours)

Trace longue 78 km Arrivée à la Guibs (Mayenne)

Tarif 89€ par personne

Ce qui est inclus

Trace GPX pour les 2 jours + carte récapitulative

Café d’accueil le jour du départ

Dégustations et/ou visites aux checkpoints

Diner du samedi soir (plat/dessert option végé possible) + 1 boisson

Nuit au bivouac

Soirée ambiance guinguette avec musique

Petit déjeuner dimanche matin

Assistance vélo tout au long du parcours (main d’œuvre offerte pièces en sus)

Disponible en option

Pique-nique du dimanche midi (+13€)

Pour les accompagnants, possibilité de participer à la soirée du samedi avec repas + 1 boisson (25€) (inscription supplémentaire à effectuer) .

Montflours 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 56 66 57 32 hello@lespetitsguidons.com

English :

At Bivouakiff, we like to cycle to meet people who brew differently. Itinerancy becomes a wonderful excuse to take our time, cross the Mayenne countryside, bivouac under the stars? and stop to listen to a brewer talk about his beer.

German :

Bei Bivouakiff radeln wir gerne, um Menschen zu treffen, die anders brauen. Das Radfahren wird so zu einem wunderbaren Vorwand: sich Zeit nehmen, die Landschaften der Region Mayenne durchqueren, unter dem Sternenhimmel biwakieren? und anhalten, um einem Brauer zuzuhören, der uns von seinem Bier erzählt.

Italiano :

A Bivouakiff piace pedalare per incontrare persone che producono birra in modo diverso. Ci prendiamo il tempo di esplorare la campagna della Mayenne, di bivaccare sotto le stelle e di fermarci ad ascoltare un birraio che ci parla della sua birra.

Espanol :

En Bivouakiff, nos gusta pedalear para conocer a gente que fabrica cerveza de forma diferente. Tomarse el tiempo de explorar la campiña de Mayenne, vivaquear bajo las estrellas… y detenerse a escuchar a un cervecero hablar de su cerveza.

L’événement Bivouakiff Aventures vélocales Montflours a été mis à jour le 2025-07-28 par LAVAL TOURISME