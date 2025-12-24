Bixintxo, Ciboure

Bixintxo

Dans les rues Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

• A partir de 14h30 animations pour les enfants sous le chapiteau autour des jeux traditionnels basques Association GAIA

• 16h30 Déambulation de la batucada Aboliçao capoeira dans les rues

• A partir de 19h30 concerts sous chapiteau .

Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

