Bixintxo, Ciboure
samedi 24 janvier 2026
Bixintxo
Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
• A partir de 14h30 animations pour les enfants sous le chapiteau autour des jeux traditionnels basques Association GAIA
• 16h30 Déambulation de la batucada Aboliçao capoeira dans les rues
• A partir de 19h30 concerts sous chapiteau .
Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com
English : Bixintxo
