Bixintxo Concours de boudin Tir Concours fandango…., Ciboure

Dans les rues Ciboure Pyrénées-Atlantiques

• À partir de 9h00 Challenge des fêtes à l’arme ancienne organisé par la Société de Tir de Ciboure

• 10h30 Messe solennelle de la Bixintxo animée par les chorales et suivie de danses d’honneur avec le groupe Begiraleak

11h30 concours de boudin de la Bixintxo, (inscriptions au comité des fêtes avant 10h00) animé par Errotakan

12h00 Vin d’honneur offert par la ville de Ciboure

17h00 concours de fandango animé par Begiraleak Inscriptions à l’office de tourisme de Ciboure 05 59 47 64 56 ciboure@otpaysbasque.com ou sur place le jour même à partir de 16h30

18h15 Mutxikoak avec Begiraleak

19h30 Concert Andoni Oilokiegi .

Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56

