Bixintxo Ouverture officielle des fêtes, Ciboure

vendredi 16 janvier 2026.

Rue Koxe Basurco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2026-01-16
2026-01-16

Rendez-vous pour le défilé à 18h30, rue Koxe Basurco (repli sous le chapiteau du fronton en cas de mauvais temps)   .

Rue Koxe Basurco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 

