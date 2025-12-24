Bixintxo Pelote Trail concerts, Ciboure

Bixintxo Pelote Trail concerts

Dans les rues Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

• À partir de 9h00 Finales de pelote au trinquet Ttiki Ados à 9h00 3e S à 10h00 2e S à 11h00 1re S à 12h00

• À partir de 9h30 Trail de la Bixintxo organisé par la ville et les écoles de Ciboure. Inscriptions www.pb-organisation.com ou au fronton, sous le chapiteau, le jour même

• 16H30 Déambulation de la Kaskarot Banda dans les rues

• À partir de 20h00, Concerts sous chapiteau .

