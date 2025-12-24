Bixintxo Pelote Trail concerts, Ciboure
Bixintxo Pelote Trail concerts, Ciboure samedi 17 janvier 2026.
Bixintxo Pelote Trail concerts
Dans les rues Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
• À partir de 9h00 Finales de pelote au trinquet Ttiki Ados à 9h00 3e S à 10h00 2e S à 11h00 1re S à 12h00
• À partir de 9h30 Trail de la Bixintxo organisé par la ville et les écoles de Ciboure. Inscriptions www.pb-organisation.com ou au fronton, sous le chapiteau, le jour même
• 16H30 Déambulation de la Kaskarot Banda dans les rues
• À partir de 20h00, Concerts sous chapiteau .
Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bixintxo Pelote Trail concerts
L’événement Bixintxo Pelote Trail concerts Ciboure a été mis à jour le 2025-12-21 par Office de Tourisme Pays Basque