Bixintxo Repas, Ciboure

Tarif : 30 – 30 – EUR
• À partir de 8h00 Golf de la Nivelle Prix de la ville de Ciboure
• 10h30 Passe-rue avec la tamborrada Marinelak
• 11h00 Passe-rue avec les cornemuses Mad Jig Pipe Band
• 12h00 Kantaldi à la fontaine avec Ziburu Euskaldun
• 13H00 repas des fêtes sous chapiteau animé par le groupe Alaiak .
Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com
