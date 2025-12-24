Bixintxo Repas, Ciboure

Bixintxo Repas

Dans les rues Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

• À partir de 8h00 Golf de la Nivelle Prix de la ville de Ciboure

• 10h30 Passe-rue avec la tamborrada Marinelak

• 11h00 Passe-rue avec les cornemuses Mad Jig Pipe Band

• 12h00 Kantaldi à la fontaine avec Ziburu Euskaldun

• 13H00 repas des fêtes sous chapiteau animé par le groupe Alaiak .

Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

