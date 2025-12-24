Bixintxo Repas Paella

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

21h00 repas paella sous chapiteau organisé par le comité des fêtes et animé par Utxaranga. Réservations à partir du 7 janvier.

À partir de 23h00 soirée DJ .

Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

