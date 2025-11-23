Bixintxo tournoi de mus Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure

Bixintxo tournoi de mus

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Inscriptions sur place à partir de 14h ou par téléphone. .

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 43 69 58

English : Bixintxo tournoi de mus

German : Bixintxo tournoi de mus

Italiano :

Espanol : Bixintxo tournoi de mus

L’événement Bixintxo tournoi de mus Ciboure a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque