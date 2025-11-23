Bixintxo tournoi de mus Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure
Bixintxo tournoi de mus Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure samedi 10 janvier 2026.
Bixintxo tournoi de mus
Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Inscriptions sur place à partir de 14h ou par téléphone. .
Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 43 69 58
English : Bixintxo tournoi de mus
German : Bixintxo tournoi de mus
Italiano :
Espanol : Bixintxo tournoi de mus
L’événement Bixintxo tournoi de mus Ciboure a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque