Biz’Art 3, Un autre Regard’Art centre robert henry Aumetz

Biz’Art 3, Un autre Regard’Art

centre robert henry 2 place hennocque Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le Renc’Art des créateurs recycleurs.

Cette exposition/vente met en avant des artisans qui font preuve de talent en donnant une seconde vie aux matériaux recyclés.

Ces créateurs passionnés transforment et revalorisent avec brio des objets du quotidien, destinés à être jetés, en de véritables œuvres d’art uniques et originales. Certains articles ont également été créés dans une optique zéro déchet.

L’exposition sensibilise le public à la réutilisation des matériaux. Bois, fer, carton, tissu, pneu et d’autres matières qui renaîtront grâce à l’imaginaire et la créativité de ces artistes. Meubles, bijoux, luminaires, sculptures et tableaux feront de cette exposition, un musée d’objets divers et insolites.

Plongez dans cette expérience éclectique où chaque pièce raconte une histoire de créativité et de durabilité, formant ainsi des mondes mémorables. Entrez dans leurs têtes, le temps d’une visite et découvrez tout au long du parcours les Animaux Fantastiques, Les Temps Modernes, les Fous du Volant, Jour Nuit et bien d’autres encore qui composent ces différents mondes.

Ces artisans seront à la disposition du public afin d’échanger sur l’art et la manière de réaliser leurs œuvres d’art, soutenez-les en effectuant une visite gratuite.

Un voyage pour les petits et les grands qui vous emmènera dans un univers de créations à bases de matériaux recyclés.

Également un éveil pour inciter les enfants à consommer juste…

Et pour les adultes redevenir des enfants le temps de cette visite…

Bienvenue dans le monde imaginaire de Biz’Art. S’Artlutations

Passant, prend le temps, sinon c’est lui qui te prend…Tout public

English :

Le Renc?Art des créateurs recycleurs.

This exhibition/sale showcases talented craftspeople who give a second life to recycled materials.

These passionate creators brilliantly transform everyday objects destined to be thrown away into unique and original works of art. Some items have also been created with zero waste in mind.

The exhibition raises public awareness of the importance of reusing materials. Wood, iron, cardboard, fabric, tires and other materials will be reborn thanks to the imagination and creativity of these artists. Furniture, jewelry, lighting, sculptures and paintings will make this exhibition a museum of diverse and unusual objects.

Immerse yourself in this eclectic experience, where each piece tells a story of creativity and durability, forming memorable worlds. Step inside their heads for a visit, and discover the Fantastic Animals, Modern Times, Flying Fools, Night and Day and many other worlds along the way.

These artisans will be on hand to talk to the public about the art and craft behind their works of art, so support them with a free visit.

A journey for young and old alike, into a world of creations based on recycled materials.

It’s also a way of encouraging children to be fair consumers…

And for adults, it’s time to become children again…

Welcome to the imaginary world of Biz’Art. S?Artlutations

Passers-by, take your time, or it will take you?

