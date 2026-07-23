Informations pratiques

Bize-Minervois

BIZ’ESTIVALES

Avenue de l’Hôtel de Ville Bize-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Les rendez-vous incontournables de l’été à Bize-Minervois sont de retour pour une nouvelle édition.

Profitez d’une soirée conviviale autour d’un marché artisanal et gourmand, à la rencontre des producteurs, artisans et créateurs locaux.

La soirée se poursuivra en musique avec le trio CHAMACOS, qui vous fera voyager au rythme de la salsa, de la bachata et du son cubain.

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Avenue de l’Hôtel de Ville Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie

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English :

The must-see events of the Bize-Minervois summer are back for another edition.

Enjoy a friendly evening at a craft and gourmet market, where you can meet local producers, artisans, and creators.

The evening will continue with live music from the CHAMACOS trio, who will take you on a musical journey with salsa, bachata, and Cuban rhythms.

L’événement BIZ’ESTIVALES Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-07-23 par