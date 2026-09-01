Informations pratiques

Bize-Minervois

BIZ’ESTIVALES

Champ de Foire Bize-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Le rendez-vous incontournable de l’été à Bize-Minervois !

Pour cette dernière soirée de la saison, nous vous donnons rendez-vous au jardin public pour une soirée conviviale avec dégustation de produits locaux, tapas, animée par un concert.

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Champ de Foire Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie

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English :

The must-attend event of the summer in Bize-Minervois!

For this final evening of the season, join us at the public garden for a fun-filled evening featuring tastings of local products and tapas, highlighted by a concert.

L’événement BIZ’ESTIVALES Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-08-17 par