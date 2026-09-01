BIZ’ESTIVALES Bize-Minervois
samedi 12 septembre 2026 · Bize-Minervois
Informations pratiques
Bize-Minervois
BIZ’ESTIVALES
Champ de Foire Bize-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 21:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Le rendez-vous incontournable de l’été à Bize-Minervois !
Pour cette dernière soirée de la saison, nous vous donnons rendez-vous au jardin public pour une soirée conviviale avec dégustation de produits locaux, tapas, animée par un concert.
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Champ de Foire Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie
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English :
The must-attend event of the summer in Bize-Minervois!
For this final evening of the season, join us at the public garden for a fun-filled evening featuring tastings of local products and tapas, highlighted by a concert.
L’événement BIZ’ESTIVALES Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-08-17 par