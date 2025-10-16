Bizet 2025 – Et si Carmen ? Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
Bizet 2025 – Et si Carmen ? Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 16 octobre 2025.
Dans le cadre de la résidence artistique de l’association Renversement au conservatoire, Fred Lucchi et Eléonore Lemaire ont imaginé et créé un spectacle tout public détonnant, entre l’envers du décor, le spectacle collaboratif et le ciné-concert.
Concept et textes parlés
Fred Lucchi & Eléonore Lemaire
Musique
Extraits de Carmen, Georges Bizet
Arrangements musicaux
Fred Lucchi
Mise en scène
Eléonore Lemaire
extraits du court-métrage Carmen de Lotte Reiniger
avec
Fabien Cyprien - percussions
Kazuko Iwashima– piano
Eléonore Lemaire – soprano & récit
Fred Lucchi – Trombone & récit
Laure Meurice – clarinette
Giorgia Simbula – violon
Spectacle musical – Durée 50 min
Le concert sera précédé d’un lever de rideau des
élèves du conservatoire
Spectacle musical interactif autour de l’opéra Carmen de Georges Bizet, suivi d’un ciné-concert inspiré par Carmen de Lotte Reiniger
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h30 à 20h20
gratuit
Ce spectacle musical se tiendra au GRAND STUDIO
Sous réserve de places disponibles, il convient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-16T22:30:00+02:00
fin : 2025-10-16T23:20:00+02:00
Date(s) : 2025-10-16T19:30:00+02:00_2025-10-16T20:20:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS