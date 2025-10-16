Bizet 2025 – Et si Carmen ? Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Bizet 2025 – Et si Carmen ? Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Dans le cadre de la résidence artistique de l’association Renversement au conservatoire, Fred Lucchi et Eléonore Lemaire ont imaginé et créé un spectacle tout public détonnant, entre l’envers du décor, le spectacle collaboratif et le ciné-concert.

Concept et textes parlés

Fred Lucchi & Eléonore Lemaire

Musique

Extraits de Carmen, Georges Bizet

Arrangements musicaux

Fred Lucchi

Mise en scène

Eléonore Lemaire

extraits du court-métrage Carmen de Lotte Reiniger

avec

Fabien Cyprien - percussions

Kazuko Iwashima– piano

Eléonore Lemaire – soprano & récit

Fred Lucchi – Trombone & récit

Laure Meurice – clarinette

Giorgia Simbula – violon

Spectacle musical – Durée 50 min

Le concert sera précédé d’un lever de rideau des

élèves du conservatoire

Spectacle musical interactif autour de l’opéra Carmen de Georges Bizet, suivi d’un ciné-concert inspiré par Carmen de Lotte Reiniger

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h30 à 20h20

gratuit

Ce spectacle musical se tiendra au GRAND STUDIO

Sous réserve de places disponibles, il convient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-16T23:20:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T19:30:00+02:00_2025-10-16T20:20:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS