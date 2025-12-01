Bizet et compagnie Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Avec les élèves des classes de chant, musique de chambre et d’accompagnement et leurs professeurs : Léontina Vaduva, Laure Cambau, Nathalie Yéramian et Denis Comtet.

Les élèves chanteurs et musiciens se réunissent pour célébrer le 150e anniversaire de la mort de Bizet. Pour tenir compagnie au compositeur de Carmen, nous avons convoqué quelques-uns de ses illustres contemporains.

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS