Bizet et ses poètes Bibliothèque André Malraux Paris mercredi 19 novembre 2025.

Disparu il y a 150 ans , Georges Bizet , célèbre

compositeur de Carmen , nous a également laissé une soixantaine de mélodies .

Inspiré par de grands poètes , son génie s’exprima pleinement dans cette forme , rencontre intime entre texte et musique .

Vous entendrez Théophile

Gautier, Alfred de Musset ou encore Victor Hugo , dits ou bien chantés … un

moment de poésie et de musique à la bibliothèque André Malraux.

Le Conservatoire Jean-Philippe Rameau et la bibliothèque André Malraux célèbrent le 150 ème anniversaire de Georges Bizet.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 17h30 à 19h00

gratuit

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme