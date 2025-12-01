Bizet – Symphonie en UT Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

À l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de Georges Bizet, l’orchestre symphonique vous convie à une célébration musicale exceptionnelle autour d’une œuvre méconnue mais fascinante : la Symphonie en Ut Majeur. Composée en 1855 par un Bizet alors âgé de seulement 17 ans, cette partition témoigne d’une maturité étonnante et d’un sens inné de l’orchestration, bien avant les triomphes lyriques qui marqueront sa carrière. Longtemps oubliée, la symphonie ne fut révélée au public qu’en 1935 à Bâle, sous la baguette de Felix Weingartner. Le manuscrit, transmis par la veuve du compositeur à Reynaldo Hahn, fut redécouvert par le musicologue Douglas Charles Parker, qui permit sa résurrection. Bizet lui-même n’en fit jamais mention, sans doute éclipsée par son attrait croissant pour l’opéra ou par la forte empreinte stylistique de Charles Gounod, son mentor au Conservatoire. Si l’influence de Gounod est perceptible, l’œuvre de Bizet se distingue par sa fraîcheur, sa vivacité et une finesse d’écriture remarquable. Elle s’articule en quatre mouvements, chacun révélant une facette du jeune compositeur. Cette œuvre, longtemps restée dans l’ombre, mérite aujourd’hui toute notre attention. Elle nous rappelle que derrière le génie de Carmen se cachait aussi un jeune homme passionné par les formes classiques, capable de rivaliser avec les plus grands dès ses premiers élans créatifs.

Composée par un jeune Bizet de 17 ans, cette partition révèle une étonnante maturité musicale et une maîtrise précoce de l’orchestration. Ce concert est une invitation à redécouvrir les débuts prometteurs d’un compositeur emblématique, bien avant le succès de Carmen.

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS