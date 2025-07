Bizy Piraterie Château de Bizy Vernon

Bizy Piraterie Château de Bizy Vernon vendredi 22 août 2025.

Bizy Piraterie

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Début : 2025-08-22 14:00:00

fin : 2025-08-22 15:30:00

2025-08-22

Moussaillon, armez-vous de votre sabre et de votre chapeau tricorne et suivez le chef de bord pour une folle épopée à Bizy!

Nous voici prêts pour vivre l’aventure, tous à l’assaut de ce grand château, regardez-les comme ils sont tous fiers allure, ils seront tous de nouveaux matelots! Car cet été, le légendaire Capitaine Burn est de retour sur les terres de Bizy! Préparez vos costumes de pirates, sortez la grand voile et en avant toute pour un prochain Voyage- Spectacle!

Informations complémentaires :

– Visite-spectacle familiale du château par Thomas Volatier.

– 12€/pers et gratuit pour les moins de 5 ans.

– Conseillé de 5 à 12 ans.

– Inclus gouter et accès au parc de 10h à 18h.

– Intérieur et extérieur, durée 1h30

– Tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni aussi de son billet.

– Places limitées , inscription dans la rubrique « Réserver en ligne » sur www.chateaudebizy.com

– Poussette non autorisée dans le château .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com

