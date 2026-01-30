BJ6 GRAND NATIONAL DRESSAGE FFE AC PRINT ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

BJ6 GRAND NATIONAL DRESSAGE FFE AC PRINT

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Prochainement au Pôle Européen du Cheval…

BJ6 GRAND NATIONAL DRESSAGE FFE AC PRINT du 6 au 8 mars 2026. .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coming soon to the Pôle Européen du Cheval…

L’événement BJ6 GRAND NATIONAL DRESSAGE FFE AC PRINT Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Le Mans