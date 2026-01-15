BJAM : jam baroque L’Ours et la Vieille Grille Paris

BJAM (Jam Baroque)

Musiciennes, musiciens, de tous horizons et instruments,

Envie de partager un morceau que vous aimez ? De jouer avec votre groupe ? De roder un programme ? De rencontrer de nouvelles personnes ? D’improviser ? De vous faire plaisir ?

Vous êtes les bienvenu.e.s à cette scène ouverte pour vous !

Ambiance chaleureuse, conviviale, bienveillante et détendue !

Invitez vos familles, ami.e.s, collègues à venir manger & boire en musique !

Tous styles, tous genres, tous instruments, tous arts y compris non baroques

Participation libre aux frais (chapeau)

Quand : mercredi 25 février, 19h-22h

Où : L’Ours et la Vieille Grille, 9 rue Larrey, 75005 Paris

Je m’inscris pour jouer ! ⇨ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O9eZEKC86uSk0-x6dTl3CgP-71EAQ8NQ8J-En7TP-Y8/edit?usp=sharing Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !

P.S. : Nous sommes à la recherche d’un clavecin / d’une épinette pour l’occasion. À bon entendeur…

Cet événement a vocation à devenir un rendez-vous mensuel, restez connecté.e.s !

Facebook : BJAM – Jam Baroque https://www.facebook.com/share/1C4LMNBHox/

Instagram : BJAMroque https://www.instagram.com/bjamroque?igsh=b3BqYWtydDc2dGFs

Partagez cette session musicale unique à Paris !

BJAM, la scène ouverte parisienne des baroqueux (mais pas que) !

Le mercredi 25 février 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Participation libre (chapeau).

Je m'inscris pour jouer ! Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !

Tout public.

L’Ours et la Vieille Grille 9, rue Larrey 75005 Paris

https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/ https://www.facebook.com/share/1C4LMNBHox/ https://www.facebook.com/share/1C4LMNBHox/



