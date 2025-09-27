BJÖRN GOTTSCHALL // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Mouton Village Vasles

BJÖRN GOTTSCHALL // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art

Mouton Village 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Concert de BJÖRN GOTTSCHALL, compositeur et interprète allemand installé à Rennes dans le cadre du Festival Qui Sème le Son.

Autres informations à venir. .

Mouton Village 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

