BJÖRN GOTTSCHALL // Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Mouton Village Vasles samedi 27 septembre 2025.
Mouton Village 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Début : 2025-09-27
Concert de BJÖRN GOTTSCHALL, compositeur et interprète allemand installé à Rennes dans le cadre du Festival Qui Sème le Son.
Mouton Village 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
