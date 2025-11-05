Björn Ingelstam Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
19h30 & 21h30
Après avoir vécu et joué plusieurs années à New York, Björn Ingelstam réside désormais à Paris et continue de tourner à travers le monde avec son groupe et en tant que soliste.
Cette soirée sera un mélange de compositions originales, de standards du répertoire américain et de quelques airs folkloriques.
Björn Ingelstam / trompette
Jeremy Hinnekens / piano
Viktor Nyberg / contrebasse
Rasmus Blixt / batterie
22h30
Jam session animée par Björn Ingelstam !
Björn Ingelstam / trompette
Pierre Marcus / contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Björn, trompettiste et chanteur suédois, s’est rapidement imposé sur la scène jazz européenne grâce à son jeu tant puissant que subtile. Il présente son quartet pour deux concerts au JASS CLUB !
Le mercredi 05 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
