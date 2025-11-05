Björn Ingelstam Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

Après avoir vécu et joué plusieurs années à New York, Björn Ingelstam réside désormais à Paris et continue de tourner à travers le monde avec son groupe et en tant que soliste.

Cette soirée sera un mélange de compositions originales, de standards du répertoire américain et de quelques airs folkloriques.

Björn Ingelstam / trompette

Jeremy Hinnekens / piano

Viktor Nyberg / contrebasse

Rasmus Blixt / batterie

22h30

Jam session animée par Björn Ingelstam !

Pierre Marcus / contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Björn, trompettiste et chanteur suédois, s’est rapidement imposé sur la scène jazz européenne grâce à son jeu tant puissant que subtile. Il présente son quartet pour deux concerts au JASS CLUB !

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

Paris

