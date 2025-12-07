BkB Project & les Karpat’sisters (musique des balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé
BkB Project & les Karpat’sisters (musique des balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-07 18:00:00
fin : 2025-12-07 22:00:00
2025-12-07
Une joyeuse bande de 16 chanteureuses et musicien.ne.s vous invitent dans leur salon itinérant !
Venez goûter à la musique Klezmer ainsi qu’à celle des Balkans !
On a concocté un beau mélange de chansons polyphoniques, de morceaux instrumentaux, parfois les deux réunis, et on va vous faire voyager, danser, vous convier à la vie en toute simplicité !!! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
