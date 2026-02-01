Bla bla conf’ Détox ta life !

16 rue des Métiers Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La conférence pour réussir son année !

La conférence qu’il vous faut pour bien démarrer, redémarrer ou tout simplement continuer 2026 et faire de cette année, une année vraiment exceptionnelle. Nouveau départ, nouvelles résolutions ! Uniquement sur inscription par téléphone.Tout public

0 .

16 rue des Métiers Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 78 12 64 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The conference for a successful year!

The conference you need to start, restart or simply continue 2026 and make this a truly exceptional year. New beginnings, new resolutions! Registration by phone only.

L’événement Bla bla conf’ Détox ta life ! Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-02-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS