Bla bla conf’ Détox ta life ! Hettange-Grande

Bla bla conf’ Détox ta life !
16 rue des Métiers Hettange-Grande Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 17:00:00
La conférence pour réussir son année !
La conférence qu’il vous faut pour bien démarrer, redémarrer ou tout simplement continuer 2026 et faire de cette année, une année vraiment exceptionnelle. Nouveau départ, nouvelles résolutions ! Uniquement sur inscription par téléphone.Tout public
16 rue des Métiers Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 78 12 64 32
English :
The conference for a successful year!
The conference you need to start, restart or simply continue 2026 and make this a truly exceptional year. New beginnings, new resolutions! Registration by phone only.
