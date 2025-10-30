Bla-Bla Run avec Célia Gigout Mesnay
Fruitière Vinicole d’Arbois 37 Place de la Liberté Arbois Jura
Début : 2025-11-07 19:30:00
Reco du Trail Noct’Urbain d’Arbois 2025 avec Manon Bohard
Depuis plusieurs années, Manon est notre marraine et une véritable source d’inspiration ! Sa présence, avec ou sans dossard, et sa générosité font de chaque rencontre un moment unique d’échange et de partage. Préparation, nutrition, mental… venez échanger avec l’une des plus grandes traileuses françaises et mondiales du moment !
> Parcours 9 km
> Ouvert à toutes et tous !
> Événement gratuit en partenariat avec Terre de Running Dole
> À l’arrivée ravito et moment d’échange convivial
Palmarès récent de Manon Bohard (Team HOKA)
– Hardrock 100 Endurance Run 2025
-Trail 100 Andorra (80 km) 2025
-Trail des Forts de Besançon (62 km) 2025
-Diagonale des Fous (Grand Raid de La Réunion) 2024
– Swiss Canyon Ultra Trail (111 km) 2024
-Val Tho Summit Games (VT Trail Pursuit) 2024
-Trail du Cirque du Fer à Cheval (32 km) 2024 .
Fruitière Vinicole d’Arbois 37 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr
