Blabla-balade : balade à pied conviviale ! La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Blabla-balade : balade à pied conviviale ! Dimanche 21 septembre, 10h30 La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Profitez d’un dimanche matin pour faire une balade à pied le long de l’Erdre !

Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation), profitez de cette balade à pied pour aller jusqu’à Port Barbe (La Chapelle sur Erdre) pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’ErdreBlabla-balade depuis la Locomotive (Maison de quartier Erdre – Batignolles), rdv à 10h30, balade d’environ 3 kms accompagnée par l’Accoord, via le pont de la Jonelière et les bords de l’Erdre.

Inscription obligatoire ICI.

Cette balade a pour but d’aller jusqu’à Port Barbe pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’Erdre : guinguette familiale. Balade à pied d’environ 3 kms accompagnée. balade promenade

