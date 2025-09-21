Blabla-balade : balade à pied conviviale ! Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Blabla-balade : balade à pied conviviale ! Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Inscription obligatoire ICI. Tout public

Profitez d’un dimanche matin pour faire une balade à pied le long de l’Erdre !Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation), profitez de cette balade à pied pour aller jusqu’à Port Barbe (La Chapelle sur Erdre) pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’Erdre ; guinguette familiale, conviviale et festive !Blabla-balade depuis la Locomotive (Maison de quartier Erdre – Batignolles), rdv à 10h30, balade d’environ 3 kms accompagnée par l’Accoord, via le pont de la Jonelière et les bords de l’Erdre.Inscription obligatoire ICI.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement