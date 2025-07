BlaBla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes

BlaBla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes mardi 4 novembre 2025.

BlaBla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 4 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

entrée libres

BlaBla Bouqs c’est : une sélection de 6 romans européens à découvrir dès le mois de septembre dans les bibliothèques, une invitation à lire des auteurs et autrices plébiscités par les bibliothécaires.

Lors de la rencontre, échangez, débattez et partagez vos impressions. Dans le cadre de l’évènement Dialogues européens, « Que peut l’Europe face à la guerre ? ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70