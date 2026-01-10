BlaBla Bouqs Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 4 mars, 18h30

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T20:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

