BlaBla Bouqs, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

BlaBla Bouqs Mercredi 4 mars, 18h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:00:00+01:00

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique. club lecture échanges

freepik