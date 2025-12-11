Blabla bouquins Médiathèque de Gasny Gasny

Blabla bouquins

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 12:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-03-07

Venez découvrir de nouveaux livres et partager vos réflexions avec d’autres passionnés de lecture. Amateur ou non, vous êtes les bienvenus ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

English : Blabla bouquins

L’événement Blabla bouquins Gasny a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération