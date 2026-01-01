Blabla café Pause Solid’Erdre

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 09:30:00

fin : 2026-01-15 12:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Tous les jeudis matins, les résidents du Foyer Richebourg, maintenant appelé Maison Perce-Neige, tiennent un café à Vritz le BLABLA CAFÉ.

Pour aller leur rendre visite et partager avec eux boissons, parlotte et jeux de société, rdv à 9 h 30 à la Pause Solid’Erdre

pour remplir les voitures.

Un problème de transport ? Faites-nous signe, on trouvera une solution… .

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday morning, residents of the Foyer Richebourg, now called Maison Perce-Neige, host a café in Vritz: the BLABLA CAFÉ.

L’événement Blabla café Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-01-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis