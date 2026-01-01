Blabla café Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre
Blabla café Pause Solid'Erdre Vallons-de-l'Erdre jeudi 15 janvier 2026.
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-15 09:30:00
fin : 2026-01-15 12:00:00
2026-01-15
Tous les jeudis matins, les résidents du Foyer Richebourg, maintenant appelé Maison Perce-Neige, tiennent un café à Vritz le BLABLA CAFÉ.
Pour aller leur rendre visite et partager avec eux boissons, parlotte et jeux de société, rdv à 9 h 30 à la Pause Solid’Erdre
pour remplir les voitures.
Un problème de transport ? Faites-nous signe, on trouvera une solution… .
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l'Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@gmail.com
Every Thursday morning, residents of the Foyer Richebourg, now called Maison Perce-Neige, host a café in Vritz: the BLABLA CAFÉ.
