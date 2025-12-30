BLABLA CONS COMEDIE DE METZ Metz

BLABLA CONS Début : 2026-02-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Le covoiturage, c’est comme un Kinder surprise : chaque trajet dévoile son lot de mystères. À bord, tout peut arriver. Entre un conducteur philosophe, un passager excentrique ou une rencontre improbable, un simple trajet devient un voyage burlesque. Les comédiens, tour à tour chauffeurs ou passagers, jouent une multitude de rôles. Dialogues absurdes et situations décalées s’entremêlent pour nous rappeler que, finalement, le voyage est bien plus qu’un déplacement : c’est une aventure humain

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57