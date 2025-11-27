BLABLA CONS – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

BLABLA CONS Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Le covoiturage, c’est comme un Kinder surprise : chaque trajet dévoile son lot de mystères.À bord, tout peut arriver. Entre un conducteur philosophe, un passager excentrique ou une rencontre improbable, un simple trajet devient un voyage burlesque. Les comédiens, tour à tour chauffeurs ou passagers, jouent une multitude de rôles.Dialogues absurdes et situations décalées s’entremêlent pour nous rappeler que, finalement, le voyage est bien plus qu’un déplacement : c’est une aventure humaine.Auteur : David PagliaroliArtistes : Marilyn Lattard, David Pagliaroli

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42