Blabla des lectrices Le Croisic

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Bla Bla des lectrices

Médiathèque Le Traict d’encre

Vous avez envie de partager votre dernier coup de cœur ? Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture ?

Venez papoter romans, BD et docs dans une ambiance conviviale et décontractée



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public ado/adulte, sur inscription. .

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

