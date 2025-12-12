BLABLA DRIVE – SALLE BLEUE Palavas Les Flots

BLABLA DRIVE Début : 2026-02-14 à 19:30. Tarif : – euros.

Péripéties, galères et révélations explosives sont au programme dans cette comédie électrique ! Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée «Titine». Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve. L’ambiance dans la voiture devient vite électrique… Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination !

SALLE BLEUE Avenue Abbé Brocardi 34250 Palavas Les Flots 34